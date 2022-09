Arrestata per corruzione Barbara Mirabella, candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia (Di giovedì 22 settembre 2022) Barbara Mirabella, attualmente candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia, è stata Arrestata dalla squadra mobile di Catania per corruzione. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania ha disposto gli arresti domiciliari per Mirabella, ex assessora alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese, e la sospensione dall’attività per un anno per altri due indagati, Francesco Basile, finora direttore dell’Unità Operativa Complessa (Uoc) della Clinica Chirurgica del Policlinico e l’imprenditore Giovanni Trovato, amministratore delegato di un’azienda farmaceutica. Le indagini che hanno portato all’arresto di Barbara ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022), attualmentediin, è statadalla squadra mobile di Catania per. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania ha disposto gli arresti domiciliari per, ex assessora alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese, e la sospensione dall’attività per un anno per altri due indagati, Francesco Basile, finora direttore dell’Unità Operativa Complessa (Uoc) della Clinica Chirurgica del Policlinico e l’imprenditore Giovanni Trovato, amministratore delegato di un’azienda farmaceutica. Le indagini che hanno portato all’arresto di...

Agenzia_Ansa : Si allargano le proteste in Iran dove, per la quinta notte, i manifestanti sono scesi in piazza dopo la morte di Ma… - fanpage : Barbara Mirabella, candidata alle elezioni regionali in Sicilia nella lista di Fratelli d’Italia ed ex assessore co… - petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - PaoloCaponetto : (Musumeci liscia 31 progetti su 31 e perde i fondi PNRR per la Sicilia. Mirabella arrestata. Acquaroli pessimo nell… - Rosablu2021 : RT @ultimora_pol: #Sicilia Arrestata stamane e sottoposta ai domiciliari Barbara #Mirabella, ex assessore comunale di Catania, candidata de… -