Arabia Saudita manderà la sua prima donna nello spazio nel 2023

(Adnkronos) – Quattro anni fa l'autorizzazione a guidare un'automobile. L'anno prossimo il via libera a viaggiare nello spazio. E' stato salutato come "un evento di portata storica" l'annuncio della Commissione spaziale Saudita che nel 2023, per la prima volta, una donna Saudita andrà nello spazio. Succederà esattamente cinque anni dopo la possibilità concessa da Riad alle donne di guidare. Si tratta, come ha spiegato la Commissione spaziale, di un "programma ambizioso" messo a punto per "mandare astronauti nello spazio per viaggi a breve e lungo termine. L'agenzia di stampa Spa spiega che il primo volo in programma per il 2023 coinvolgerà due astronauti, tra cui appunto una ...

