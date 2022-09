RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Anziana contromano su statale, camionista blocca traffico Sulla 131 vicino Nuoro, autotrasporta… -

Casteddu Online

Tragedia evitata stamattina sulla strada statale 131 Dcn, vicino al bivio di Lula. Un'donna viaggiavain direzione Siniscola e la sua auto è stata notata da un camionista che ha prontamente bloccato il traffico permettendo alla donna di invertire la marcia. C'è un ...La nonnina era in autosulla 131 Dcn. E Giuseppe Casula, 44 anni, camionista cagliaritano, al lavoro presso la ... è sceso dal mezzo e ha fatto inversione alla donnache, in totale ... Nonnina in auto contromano sulla 131, camionista cagliaritano eroe blocca la strada e la salva Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...