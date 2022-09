Antonino Spinalbese, il retroscena su Belen e censura al GF Vip 7 (Di giovedì 22 settembre 2022) Le indiscrezioni lo sostenevano da mesi e alla fine Antonino Spinalbese, l’ex di Belen, è entrato davvero al GF Vip 7. Ventisette anni, l’ex hair stylist e oggi “imprenditore creativo” è nella Casa dalla prima puntata, quella andata in onda lunedì 19 settembre 2022, e anche nella clip di presentazione ha parlato dell’argentina, pur senza mai nominarla. Ci ha pensato Alfonso Signorini a dire espressamente il nome Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, in diretta, ha subito virato il discorso sulla figlia Luna Marì, avuta appunto dalla relazione con la showgirl. Della bimba ha parlato anche in questi giorni con i nuovi coinquilini. Ha detto che per lui “è tutto” e che già gli manca da morire. Leggi anche: “È lei la mia donna”. GF Vip 7, Antonino ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Le indiscrezioni lo sostenevano da mesi e alla fine, l’ex di, è entrato davvero al GF Vip 7. Ventisette anni, l’ex hair stylist e oggi “imprenditore creativo” è nella Casa dalla prima puntata, quella andata in onda lunedì 19 settembre 2022, e anche nella clip di presentazione ha parlato dell’argentina, pur senza mai nominarla. Ci ha pensato Alfonso Signorini a dire espressamente il nomeRodriguez e, in diretta, ha subito virato il discorso sulla figlia Luna Marì, avuta appunto dalla relazione con la showgirl. Della bimba ha parlato anche in questi giorni con i nuovi coinquilini. Ha detto che per lui “è tutto” e che già gli manca da morire. Leggi anche: “È lei la mia donna”. GF Vip 7,...

