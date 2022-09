Antognoni: «Fiorentina? Alcuni non stanno rendendo. Italiano, il possesso palla…» (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex team manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Sportiva commentando il momento complicato dei viola MOMENTO – «Alla Fiorentina ci sono giocatori che non stanno rendendo per quanto ci aspettavamo. Davanti c’è carenza di gol. Italiano mette la squadra in campo in un modo abbastanza offensivo, ma le percentuali oceaniche di possesso palla senza avere una finalizzazione servono a poco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex team manager dellaGiancarloha parlato a Radio Sportiva commentando il momento complicato dei viola MOMENTO – «Allaci sono giocatori che nonper quanto ci aspettavamo. Davanti c’è carenza di gol.mette la squadra in campo in un modo abbastanza offensivo, ma le percentuali oceaniche dipalla senza avere una finalizzazione servono a poco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

