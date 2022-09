INFN_ : Congratulazioni, Anna! Anna Grassellino, scienziata e direttrice del Centro @sqmscenter del @Fermilab, è stata insi… - palermo24h : Anna Grassellino vince l’Oscar della scienza - qn_lanazione : Anna Grassellino vince il premio 'Oscar' per la fisica: si è laureata a Pisa - vesproericino : RT @lasiciliait: L'Oscar della scienza per la fisica alla scienziata siciliana Anna Grassellino - Paolo18030138 : RT @lasiciliait: L'Oscar della scienza per la fisica alla scienziata siciliana Anna Grassellino -

Ha studiato ingegneria elettronica all'ateneo pisano. Il premio Breakthrough è uno degli Oscar della scienza, considerati fra i riconoscimenti scientifici più ambiti a livello internazionale, ...Altro prestigioso riconoscimento per la scienziata marsalese. La direttrice del Centro SQMS Superconducting Quantum Materials and Systems Centre del Fermilab ha ricevuto il Breakthrough New Horizons Prize per la fisica, uno dei più importanti ...Ha studiato ingegneria elettronica all’ateneo pisano. Il premio Breakthrough è uno degli Oscar della scienza, considerati fra i riconoscimenti scientifici più ambiti a livello internazionale, consider ...L'America premia ancora Anna Grassellino: è suo il New Horizons in Physics 2023. La scienziata marsalese Anna Grassellino ha vinto il ...