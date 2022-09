Angelina Jolie in Pakistan: cambiamento clima è reale ed è qui (Di giovedì 22 settembre 2022) "Penso che questo sia un vero campanello d'allarme per il mondo su a che punto siamo, il cambiamento climatico non è solo reale e non solo sta arrivando, ma è davvero qui". Lo ha detto l'attrice Angelina Jolie in visita in Pakistan nelle regioni colpite da alluvioni violente che hanno provocato oltre 1.500 morti fra cui 550 bambini secondo l'Unicef. "Ora vediamo che i paesi che causano meno danni all'ambiente subiscono le conseguenze peggiori del disastro, dolore e della morte", ha aggiunto l'attrice.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2022/09/202209221342 Angelina-Jolie-in-Pakistan-cambiamento-clima-e-reale-ed-e-qui 20220922 video 14251247.mp4L’attrice e attivista si ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) "Penso che questo sia un vero campanello d'allarme per il mondo su a che punto siamo, iltico non è soloe non solo sta arrivando, ma è davvero qui". Lo ha detto l'attricein visita innelle regioni colpite da alluvioni violente che hanno provocato oltre 1.500 morti fra cui 550 bambini secondo l'Unicef. "Ora vediamo che i paesi che causano meno danni all'ambiente subiscono le conseguenze peggiori del disastro, dolore e della morte", ha aggiunto l'attrice.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2022/09/202209221342-in--e--ed-e-qui 20220922 video 14251247.mp4L’attrice e attivista si ...

