Andrea Ranocchia lascia il calcio: il difensore si ritira a 34 anni (Di giovedì 22 settembre 2022) Andrea Ranocchia a sorpresa ha comunicato il suo addio al calcio. Il difensore, che aveva appena rescisso con il Monza in seguito a un lungo infortunio, ha improvvisamente deciso anche di appendere le scarpe al chiodo. Si ritira l'ex Inter tra le altre, che negli ultimi anni ha giocato poco ma che sembrava ancora poter dire la sua. Invece, è arrivata questa inattesa decisione con un annuncio sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ranocchia (@AndreaRanocchia) SportFace.

