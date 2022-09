Andor: Diego Luna scioccato dal ritorno del suo personaggio nel mondo di Star Wars (Di giovedì 22 settembre 2022) Il protagonista di Andor, la nuova serie spin-off di Star Wars, ha raccontato la sua reazione quando ha saputo del ritorno nella serie. Diego Luna è il protagonista della nuova serie spin-off di Star Wars Andor, incentrato sulla spia ribelle Cassian Andor già visto nel film Rogue One: A Star Wars Story, uscito nelle sale nel 2016. L'attore messicano non si aspettava il ritorno del suo personaggio, tanto da reStarne addirittura "scioccato". Erano anni, effettivamente, che la storia di Cassian era finita con il suo eroico sacrifico in Rogue One: A Star Wars Story, quindi ci sta che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) Il protagonista di, la nuova serie spin-off di, ha raccontato la sua reazione quando ha saputo delnella serie.è il protagonista della nuova serie spin-off di, incentrato sulla spia ribelle Cassiangià visto nel film Rogue One: AStory, uscito nelle sale nel 2016. L'attore messicano non si aspettava ildel suo, tanto da rene addirittura "". Erano anni, effettivamente, che la storia di Cassian era finita con il suo eroico sacrifico in Rogue One: AStory, quindi ci sta che ...

CinemApp_Cinema : #Andor: la serie di #StarWars sarà l'ultima volta di #DiegoLuna nei panni della spia ribelle - movieplayer_it : #Andor: la serie di #StarWars sarà l'ultima volta di #DiegoLuna nei panni della spia ribelle - David_c05 : Dopo Andor, Diego Luna non interpreterà più Cassian Andor - parambecille : Diego Luna, io e il meme 'daddy, pass the salt' è il mood che mi sento in dovere di condividere con voi dopo la vis… - TestedSociopath : E FINALMENTE SI COMINCIA LA GUARDAZIONE DI #Andor DIEGO LUNA NATION LES GOOOOO -