Ancora segnalazioni su Alessandro Venturelli, ancora delusioni per i suoi genitori: non era lui (Di giovedì 22 settembre 2022) ancora tante, tante segnalazioni per il caso Alessandro Venturelli. Sembra che decine di ragazzi in Italia somiglino al giovane scomparso da Sassuolo. Ogni volta è un colpo al cuore per mamma Roberta e papà Roberto, che continuano disperatamente a cercarlo. Molte le foto che i telespettatori di Chi l’ha visto hanno inviato alla redazione del programma. E nel corso della diretta di ieri , i genitori di Alessandro, hanno avuto modo di visionare le foto. Tante somiglianze ma ancora una volta, tanta delusione. C’era una foto in particolare che aveva attirato l’attenzione dei genitori del ragazzo scomparso da casa sua nel dicembre del 2020. Sono passati tanti mesi quasi due anni. E in mezzo a tutto questo caos, una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 settembre 2022)tante, tanteper il caso. Sembra che decine di ragazzi in Italia somiglino al giovane scomparso da Sassuolo. Ogni volta è un colpo al cuore per mamma Roberta e papà Roberto, che continuano disperatamente a cercarlo. Molte le foto che i telespettatori di Chi l’ha visto hanno inviato alla redazione del programma. E nel corso della diretta di ieri , idi, hanno avuto modo di visionare le foto. Tante somiglianze mauna volta, tanta delusione. C’era una foto in particolare che aveva attirato l’attenzione deidel ragazzo scomparso da casa sua nel dicembre del 2020. Sono passati tanti mesi quasi due anni. E in mezzo a tutto questo caos, una ...

