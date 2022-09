Anche sui prossimi device Samsung la connettività satellitare? (Di giovedì 22 settembre 2022) Il colosso di Seul potrebbe aggiungere presto un servizio di comunicazione di emergenza satellitare ai propri device, proprio come già fatto da Apple con i suoi nuovi iPhone 14. Il noto informatore Ricciolo ne ha parlato di recente su Twitter, senza far sapere altro a riguardo. Non abbiamo motivo di dubitare delle dichiarazioni della fonte, che si è spesso dimostrato molto affidabile nelle sue anticipazioni, sbagliando in rare occasioni. Del resto, il produttore asiatico non può di certo restare a guardare Apple che si proietta nel futuro, restando indietro sotto questo aspetto, da non sottovalutare. Consideriamo Anche che i modem degli iPhone vengono realizzati da Qualcomm e che gli iPhone sono dotati dello Snapdragon X65. Sui Samsung Galaxy S23 dovremmo trovare lo Snapdragon 8 Gen. 2 ed il modem Snapdragon X70: a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Il colosso di Seul potrebbe aggiungere presto un servizio di comunicazione di emergenzaai propri, proprio come già fatto da Apple con i suoi nuovi iPhone 14. Il noto informatore Ricciolo ne ha parlato di recente su Twitter, senza far sapere altro a riguardo. Non abbiamo motivo di dubitare delle dichiarazioni della fonte, che si è spesso dimostrato molto affidabile nelle sue anticipazioni, sbagliando in rare occasioni. Del resto, il produttore asiatico non può di certo restare a guardare Apple che si proietta nel futuro, restando indietro sotto questo aspetto, da non sottovalutare. Consideriamoche i modem degli iPhone vengono realizzati da Qualcomm e che gli iPhone sono dotati dello Snapdragon X65. SuiGalaxy S23 dovremmo trovare lo Snapdragon 8 Gen. 2 ed il modem Snapdragon X70: a ...

