America’s Cup 2024 | New Zealand vola nei test con l’AC40 | velocità a 34 nodi | provato l’autopilota

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo il primoal traino, Team Newè tornata in acqua nella baia di Auckland per la sua prima navigazione a vela con il nuovo AC40. Ricordiamo che si tratta dell’imbarcazioneer in vista dellaCup, la barca di prova nell’avvicinamento alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Si tratta di un AC75 in miniatura, quello sarà il modello che verrà impiegato a Barcellona. I detentori della Vecchia Brocca si sono dichiarati estremamente soddisfatti dei risultati: hanno toccato i 27in bolina e i 34al lasco, virando agevolmente sui foil con vento che soffiava a 10. Nathan Outteridge era al timone, affiancato da Ray Davies, Sam Meech e Nick Burridge. In queste ottime condizioni è stato ...

Ricordiamo che si tratta dell'imbarcazione tester in vista della2024, la barca di prova nell'avvicinamento alla prossima edizione della ...Auckland - Dopo il test di traino di ieri arriva oggi subito la prima navigazione a vela per il nuovo AC40 di Emirates Team New Zealand. Il nuovo monofoil AC40 del defender ha navigato oggi con ... America’s Cup: primi test in mare per l’AC40 di Emirates Team New Zealand