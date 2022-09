Ambra abusiva a casa mia, l’accusa della proprietaria (moglie di Pazzini): Contratto scaduto ma non se ne va (Di giovedì 22 settembre 2022) Dieci mesi. Tanto doveva durare l’affitto della casa presa per viverci con la figlia Jolanda e con il compagno, nel frattempo diventato ex, Massimiliano Allegri. Ma in quell’appartamento nel centro di Milano Ambra Angiolini ci abita ancora e la proprietaria, la wedding planner Silvia Slitti, non ci sta. In un lungo video postato su Instagram, la moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini si dice “dispiaciuta, amareggiata e triste” e, nell’annunciare di essersi rivolta a un legale, chiede “semplicemente di riavere qualcosa che e’ mio”. “E’ una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social”, replica la giudice di X Factor a Selvaggia Lucarelli, in una intervista pubblicata dal quotidiano Domani. Nel lungo post su Instagram Silvia Slitti implora ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Dieci mesi. Tanto doveva durare l’affittopresa per viverci con la figlia Jolanda e con il compagno, nel frattempo diventato ex, Massimiliano Allegri. Ma in quell’appartamento nel centro di MilanoAngiolini ci abita ancora e la, la wedding planner Silvia Slitti, non ci sta. In un lungo video postato su Instagram, ladell’ex calciatore Giampaolosi dice “dispiaciuta, amareggiata e triste” e, nell’annunciare di essersi rivolta a un legale, chiede “semplicemente di riavere qualcosa che e’ mio”. “E’ una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social”, replica la giudice di X Factor a Selvaggia Lucarelli, in una intervista pubblicata dal quotidiano Domani. Nel lungo post su Instagram Silvia Slitti implora ...

