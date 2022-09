Amalia d' Olanda | il primo impegno ufficiale da futura regina

(Di giovedì 22 settembre 2022) La principessa ha partecipato al suoPrinsjesdag, il giorno in cui il re pronuncia un discorso in Parlamento per illustrare i piani del Governo per i mesi a venire. Una tappa importante per la diciottenne, che ha appena iniziato l'Università e che un giorno salirà al trono

Gravi rischi per l'incolumità della Principessa Catharina-Amalia d'Olanda hanno obbligato la polizia locale ad ordinarle di lasciare l'Università ad Amsterdam, e fare ritorno a casa dai genitori. Le autorità avrebbero infatti scoperto un complotto da parte della "Mocro Maffia" per rapirla.