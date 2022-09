Alluvione, Renzi sbotta col Fatto: “Mentite, i 45 milioni per le Marche c’erano”. Ecco cosa ha detto e cosa dicono, invece, gli atti pubblici – VIDEO (Di giovedì 22 settembre 2022) A Matteo Renzi “rode il cuore”, ha confessato di fronte ai microfoni del Fatto. Perché all’indomani dell’Alluvione nelle Marche ha detto di aver messo 45 milioni per la sistemazione del fiume Misa già nel 2014 e qualcuno gliene chiede conto. Ma soprattutto perché gli è stato Fatto notare che il primo governo Conte non solo non ha Fatto sparire soldi che nel 2014 nemmeno c’erano, ma ha firmato le delibere per erogare il finanziamento della progettazione delle opere, atti che il precedente governo non aveva Fatto in tempo ad approvare. Come già in parte scritto da ilFattoquotidiano.it, gli interventi per il Misa vengono individuati dalla Regione nel 2015 e e allo Stato è richiesto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) A Matteo“rode il cuore”, ha confessato di fronte ai microfoni del. Perché all’indomani dell’nellehadi aver messo 45per la sistemazione del fiume Misa già nel 2014 e qualcuno gliene chiede conto. Ma soprattutto perché gli è statonotare che il primo governo Conte non solo non hasparire soldi che nel 2014 nemmeno, ma ha firmato le delibere per erogare il finanziamento della progettazione delle opere,che il precedente governo non avevain tempo ad approvare. Come già in parte scritto da ilquotidiano.it, gli interventi per il Misa vengono individuati dalla Regione nel 2015 e e allo Stato è richiesto di ...

