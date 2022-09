Alluvione Marche, un cavillo burocratico bloccò il cantiere sul Misa. "L'esondazione si poteva evitare ma il fiume è stato abbandonato a se stesso" (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente del Consorzio, Claudio Netti, che ora deve affrontare anche un processo per presunte autorizzazioni non richieste: "Fa rabbia pensare a quello che è successo". E spunta una foto scattata prima del 15 settembre dove si vede bene la situazione disastrosa del corso... Leggi su repubblica (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente del Consorzio, Claudio Netti, che ora deve affrontare anche un processo per presunte autorizzazioni non richieste: "Fa rabbia pensare a quello che è successo". E spunta una foto scattata prima del 15 settembre dove si vede bene la situazione disastrosa del corso...

DPCgov : #Alluvione #Marche Per rafforzare la risposta, il DPC ha mobilitato team di volontari a supporto delle unità già at… - crocerossa : ?? Le #Marche sono state sconvolte da una devastante alluvione. Volontari e operatori CRI stanno lavorando senza so… - BentivogliMarco : La sera dell’ #alluvione - Aguzzi, assessore regionale con delega alla protezione civile: ???? in campagna elettor… - lukapzi93 : Qui nelle marche pochi giorni fa l’alluvione e ora ci mancava pure il #terremoto. Speriamo non abbia fatto danni a… - __Sailor_Mars_ : RT @IoLaGipsy: Dopo la bufera e l'alluvione arriva pure il #Terremoto Credo che qualcuno ce l'abbia con Noi! ???? #Marche -