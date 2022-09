“Allora me ne vado”. Sonia Bruganelli, terremoto al GF Vip 7 dopo appena una puntata (Di giovedì 22 settembre 2022) Seconda puntata stasera del GF Vip 7 e filtrano malumori non solo tra i concorrenti anche tra gli opinionisti, Sonia Bruganelli ha infatti alzato la voce contro Giulia Salemi. Per Sonia non è stato un inizio facile, ha infatti avuto uno screzio con Elenoire Ferruzzi con la quale i nervi erano tesi da un anno dopo che la showgirl si era lasciata andare a commenti poco lusinghieri sulla moglie di Paolo Bonolis. Lunedì, in occasione della prima puntata, Sonia con il suo piglio ironico ha voluto pizzicare Elenoire. “Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato con tutti e piangerai depressa in confessionale… Mi troverai qui… Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica…”. Un avvertimento che suona quasi come minaccia, ma per certi versi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Secondastasera del GF Vip 7 e filtrano malumori non solo tra i concorrenti anche tra gli opinionisti,ha infatti alzato la voce contro Giulia Salemi. Pernon è stato un inizio facile, ha infatti avuto uno screzio con Elenoire Ferruzzi con la quale i nervi erano tesi da un annoche la showgirl si era lasciata andare a commenti poco lusinghieri sulla moglie di Paolo Bonolis. Lunedì, in occasione della primacon il suo piglio ironico ha voluto pizzicare Elenoire. “Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato con tutti e piangerai depressa in confessionale… Mi troverai qui… Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica…”. Un avvertimento che suona quasi come minaccia, ma per certi versi ...

