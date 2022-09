Alla Festa del Cinema di Roma il film evento sulla Regina Elisabetta II: “Ritratto di Regina” (Di giovedì 22 settembre 2022) Alla Festa del Cinema di Roma: il docufilm su un’icona assoluta del nostro tempo e la sua eccezionale relazione con la fotografia ARRIVA AL Cinema IL film evento SU Elisabetta II “Ritratto DI Regina” Diretto dal pluripremiato fotografo FABRIZIO FERRI e ispirato al Best Seller di PAOLA CALVETTI, sarà nelle sale dal 21 al 23 novembre la storia inedita e sorprendente della donna che ha saputo commuovere, appassionare, far discutere per 70 anni di regno, ripercorsa attraverso i suoi più intensi ritratti fotografici Con la partecipazione dell’attore inglese CHARLES DANCE già vincitore dello Screen Actors Guild Awards per The Crown con gli interventi di Emma Blau, Pierpaolo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022)deldi: il docusu un’icona assoluta del nostro tempo e la sua eccezionale relazione con la fotografia ARRIVA ALILSUII “DI” Diretto dal pluripremiato fotografo FABRIZIO FERRI e ispirato al Best Seller di PAOLA CALVETTI, sarà nelle sale dal 21 al 23 novembre la storia inedita e sorprendente della donna che ha saputo commuovere, appassionare, far discutere per 70 anni di regno, ripercorsa attraverso i suoi più intensi ritratti fotografici Con la partecipazione dell’attore inglese CHARLES DANCE già vincitore dello Screen Actors Guild Awards per The Crown con gli interventi di Emma Blau, Pierpaolo ...

