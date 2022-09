Alla Darsena di Milano come al mare per lo show di Achille Lauro (Di giovedì 22 settembre 2022) Tutta l'energia e l'anticonformismo di Achille Lauro a beneficio dei suoi fan in una location indimenticabile. Il cantautore romano si è esibito in un concerto su una piattaforma galleggiante sulle rive della Darsena di Milano, adibita per l'occasione a spiaggia, con tanto di sdraio e ombrelloni, grazie al progetto "Il mare a Milano" con le instAllazioni dell'artista Nico Vascellari e del collettivo Codalunga. Su un simile palcoscenico, Achille Lauro si è scatenato, scatenando i suoi fan, con i suoi brani più amati, da Bam Bam Twist a 1969 e Rolls Royce. Uno show travolgente per un evento tra musica e arte promosso da BAT Italia per il lancio in Europa del nuovo device per il tabacco scaldato, Glo Hyper X2. "Un ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) Tutta l'energia e l'anticonformismo dia beneficio dei suoi fan in una location indimenticabile. Il cantautore romano si è esibito in un concerto su una piattaforma galleggiante sulle rive delladi, adibita per l'occasione a spiaggia, con tanto di sdraio e ombrelloni, grazie al progetto "Il" con le instzioni dell'artista Nico Vascellari e del collettivo Codalunga. Su un simile palcoscenico,si è scatenato, scatenando i suoi fan, con i suoi brani più amati, da Bam Bam Twist a 1969 e Rolls Royce. Unotravolgente per un evento tra musica e arte promosso da BAT Italia per il lancio in Europa del nuovo device per il tabacco scaldato, Glo Hyper X2. "Un ...

