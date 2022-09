Alice canta Battiato: musica ed emozioni al Donizetti (Di giovedì 22 settembre 2022) Bergamo. A poco più di un anno dalla sua esibizione al Lazzaretto, la cantante torna a Bergamo all’interno del cartellone di Molte Fedi sotto lo stesso cielo con un tour che l’ha consacrata come l’unica grande interprete della musica e del pensiero di Franco Battiato. Sarà la splendida cornice del teatro Donizetti ad ospitare il recital di Carla Bissi in arte Alice venerdì 23 settembre alle 20.45. “Essere riusciti ad invitare Alice nel teatro più importante della città è un grande onore ed una grande occasione per ricordare Franco Battiato a più di un anno dalla sua scomparsa – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo e ideatore della rassegna -. Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, puntando ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 settembre 2022) Bergamo. A poco più di un anno dalla sua esibizione al Lazzaretto, lante torna a Bergamo all’interno del cartellone di Molte Fedi sotto lo stesso cielo con un tour che l’ha consacrata come l’unica grande interprete dellae del pensiero di Franco. Sarà la splendida cornice del teatroad ospitare il recital di Carla Bissi in artevenerdì 23 settembre alle 20.45. “Essere riusciti ad invitarenel teatro più importante della città è un grande onore ed una grande occasione per ricordare Francoa più di un anno dalla sua scomparsa – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo e ideatore della rassegna -.riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, puntando ...

