Alice Campello prima il lutto per la nonna morta e poi la foto con la felpa che scatena la polemica (Di giovedì 22 settembre 2022) L’influencer Alice Campello: «Davvero pensate che mia nonna mi faccia vendere più felpe?».Alice Campello finisce nella bufera per una foto di troppo. Non sono giorni facili per l’influencer che in queste ore ha perso la nonna materna e si è trovata al centro di una polemica social costruita attorno a un’immagine considerata inopportuna. Tutta colpa Leggi su people24.myblog (Di giovedì 22 settembre 2022) L’influencer: «Davvero pensate che miami faccia vendere più felpe?».finisce nella bufera per unadi troppo. Non sono giorni facili per l’influencer che in queste ore ha perso lamaterna e si è trovata al centro di unasocial costruita attorno a un’immagine considerata inopportuna. Tutta colpa

SamLammers_ : RT @LaskaJuventus: Alice Campello la perfetta rappresentazione di cosa sia un/una influencer e in generale chi vive e guadagna con Instagra… - caffeuccio : RT @madrockworld: Mi potete anche bloccare e attaccare ma Alice Campello non è altro che una ricca ignorante sforna figli senza nessun tale… - IzzyHightower : @madrockworld A me fa tristezza che tante ragazze anche molto giovani giardino quelle foto piene di finta perfezion… - trolldepresso : E poi c'è Alice Campello che pensa a fare la foto alla nonna sul letto di morte Subumani - MatteoGufi3 : RT @LaskaJuventus: Alice Campello la perfetta rappresentazione di cosa sia un/una influencer e in generale chi vive e guadagna con Instagra… -