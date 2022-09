Alex Belli, Patrizia Rossetti lo massacra: “Presuntuoso, antipatico, pieno di sé” (Di giovedì 22 settembre 2022) Non solo di Soleil Sorge, ieri sera i nuovi gieffini hanno parlato anche di Alex Belli. Patrizia Rossetti in particolare ha criticato il Man per il suo percorso al GF Vip. Secondo la conduttrice Alex è un uomo Presuntuoso che ha recitato nella casa del Grande Fratello ed è stato un pessimo protagonista del reality. “Io non ho problemi e vi faccio nomi e cognomi. Persone che lo conoscono mi hanno detto ‘lui è di una presunzione ed è talmente pieno di sé’. Il signor Alex Belli è bello ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava. Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok forse lui e Soleil ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 settembre 2022) Non solo di Soleil Sorge, ieri sera i nuovi gieffini hanno parlato anche diin particolare ha criticato il Man per il suo percorso al GF Vip. Secondo la conduttriceè un uomoche ha recitato nella casa del Grande Fratello ed è stato un pessimo protagonista del reality. “Io non ho problemi e vi faccio nomi e cognomi. Persone che lo conoscono mi hanno detto ‘lui è di una presunzione ed è talmentedi sé’. Il signorè bello ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava. Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok forse lui e Soleil ...

