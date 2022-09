Al via Festival cultura americana a Roma, focus su trend digitali (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Al via a Roma, presso il Centro Studi Americani, la prima edizione del Festival della cultura americana, con il panel intitolato “L’evoluzione dei trend digitali nei vari settori della società e dell’impresa: un confronto tra Usa e Italia”, e aperto dai saluti di Isabella Cascarano, consigliere per gli Affari commerciali presso l’ambasciata americana a Roma. “Crediamo fortemente nell’importante ruolo che le società americane possono svolgere nella trasformazione digitale, al fianco ed insieme alle amministrazioni centrali e locali e di concerto con le istituzioni italiane”, ha detto. In questa occasione, le aziende leader di settore si sono confrontate sulle proprie best practices e sul ruolo delle aziende rispetto alle esigenze della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Al via a, presso il Centro Studi Americani, la prima edizione deldella, con il panel intitolato “L’evoluzione deinei vari settori della società e dell’impresa: un confronto tra Usa e Italia”, e aperto dai saluti di Isabella Cascarano, consigliere per gli Affari commerciali presso l’ambasciata. “Crediamo fortemente nell’importante ruolo che le società americane possono svolgere nella trasformazione digitale, al fianco ed insieme alle amministrazioni centrali e locali e di concerto con le istituzioni italiane”, ha detto. In questa occasione, le aziende leader di settore si sono confrontate sulle proprie best practices e sul ruolo delle aziende rispetto alle esigenze della ...

Gazzetta_it : Festival dello Sport al via: da Buffon a Jacobs, Trento s’illumina di stelle - TgrRaiFVG : ??Al via a #Trieste il Festival della Ricerca Scientifica @TriesteNext che continuerà fino a sabato. In piazza dell'… - radio41it : #MEI2022: Compie 25 Anni il Festival di Musica Indipendente Italiana - zazoomblog : Innovazione fa rima con storytelling: al via il 29 settembre FutureShots Festival di H-FARM - #Innovazione… - OltreleColonne : Le Deva in gara al festival internazionale “Kenga Magjike' con il brano 'GiuraGiuda' -