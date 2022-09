Aiuti militari e sanzioni. A Kiev Guerini rassicura Zelensky (Di giovedì 22 settembre 2022) Le sanzioni e gli Aiuti militari sono l’unica via per convincere Putin che non c’è altra strada che non sia una pace equa. È il messaggio del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine dell’incontro avuto a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky e il suo omologo ucraino Oleksiy Reznikov. Il ministro ha ribadito come “L’Italia è a fianco dell’Ucraina e proseguirà si sostegno alla sua eroica resistenza”. Da parte di Kiev, Zelensky ha ringraziato l’Italia per il suo “sostegno costante” a favore della sovranità e integrità territoriale del Paese dato “dal presidente del Consiglio Mario Draghi, dal governo e dal popolo italiano”. Per l’Italia, si legge in un comunicato del presidente ucraino, “nonostante le molte questioni interne, la situazione ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Lee glisono l’unica via per convincere Putin che non c’è altra strada che non sia una pace equa. È il messaggio del ministro della Difesa, Lorenzo, a margine dell’incontro avuto acon il presidente Volodymyre il suo omologo ucraino Oleksiy Reznikov. Il ministro ha ribadito come “L’Italia è a fianco dell’Ucraina e proseguirà si sostegno alla sua eroica resistenza”. Da parte diha ringraziato l’Italia per il suo “sostegno costante” a favore della sovranità e integrità territoriale del Paese dato “dal presidente del Consiglio Mario Draghi, dal governo e dal popolo italiano”. Per l’Italia, si legge in un comunicato del presidente ucraino, “nonostante le molte questioni interne, la situazione ...

