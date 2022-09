AirPods Pro 2: le cuffie bluetooth da tenere sempre nelle orecchie (Di giovedì 22 settembre 2022) Apple lascia invariato il design ma ripensa hardware, circuitazione interna e algoritmi: così migliora la cancellazione del rumore, arriva una nuova modalità Trasparenza che elimina solo il suono di sirene e martelli pneumatici e aumenta la durata della batteria Leggi su repubblica (Di giovedì 22 settembre 2022) Apple lascia invariato il design ma ripensa hardware, circuitazione interna e algoritmi: così migliora la cancellazione del rumore, arriva una nuova modalità Trasparenza che elimina solo il suono di sirene e martelli pneumatici e aumenta la durata della batteria

