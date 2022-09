AEW: Gli Acclaimed nuovi campioni di coppia, determinante l’aiuto di Billy Gunn! (Di giovedì 22 settembre 2022) Ieri notte è andato in scena AEW Dynamite Grand Slam. Ad ospitare l’evento l’Arthur Ashee Stadium di New York, struttura che abitualmente ospita gli US Open di tennis. Una serata con molta carne al fuoco per la federazione di Tony Khan; diversi match titolati il cui esito ha cambiato gli scenari in seno alla AEW. In palio anche l’AEW World Tag Team Title con i campioni Swerve In Your Glory (Swerve Strickland & Keith Lee) che hanno affrontato gli Acclaimed (Max Caster & Anthony Bowens). nuovi campioni! Dopo un match combattuto gli Acclaimed sono riusciti a sconfiggere gli Swerve In Your Glory conquistando così l’AEW World Tag Team Title. Ci avevano già provato ad All Out senza successo, ma ieri notte le cose sono andate diversamente. determinante ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 22 settembre 2022) Ieri notte è andato in scena AEW Dynamite Grand Slam. Ad ospitare l’evento l’Arthur Ashee Stadium di New York, struttura che abitualmente ospita gli US Open di tennis. Una serata con molta carne al fuoco per la federazione di Tony Khan; diversi match titolati il cui esito ha cambiato gli scenari in seno alla AEW. In palio anche l’AEW World Tag Team Title con iSwerve In Your Glory (Swerve Strickland & Keith Lee) che hanno affrontato gli(Max Caster & Anthony Bowens).! Dopo un match combattuto glisono riusciti a sconfiggere gli Swerve In Your Glory conquistando così l’AEW World Tag Team Title. Ci avevano già provato ad All Out senza successo, ma ieri notte le cose sono andate diversamente....

