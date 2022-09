AEW: Chris Jericho colleziona un’altra cintura alla sua maniera, è il nuovo campione ROH (Di giovedì 22 settembre 2022) Episodio speciale per Dynamite quello andato in scena stanotte dall’Artur Ash Stadium a New York, card da PPV, tanti match titolati e spazio anche per la ROH con il match valido per il titolo mondiale che ha visto affrontarsi Chris Jericho e Claudio Castagnoli. Un match annunciato solo qualche giorno fa quando The Wizard ha interrotto un promo dello svizzero a Rampage lanciando la sfida per un titolo che non ha mai vinto in carriera. Una vittoria non proprio “onorevole” Il match per il titolo mondiale ROH ha aperto la puntata di Dynamite, codice d’onore mantenuto con la stretta di mano iniziale anche se di rispetto sin dai secondi successivi e per tutto il match ce n’è stato davvero poco. La partenza è stata favorevole a Castagnoli, subito molto aggressivo consapevole delle capacità di Jericho e dei suoi mind games. Lo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 22 settembre 2022) Episodio speciale per Dynamite quello andato in scena stanotte dall’Artur Ash Stadium a New York, card da PPV, tanti match titolati e spazio anche per la ROH con il match valido per il titolo mondiale che ha visto affrontarsie Claudio Castagnoli. Un match annunciato solo qualche giorno fa quando The Wizard ha interrotto un promo dello svizzero a Rampage lanciando la sfida per un titolo che non ha mai vinto in carriera. Una vittoria non proprio “onorevole” Il match per il titolo mondiale ROH ha aperto la puntata di Dynamite, codice d’onore mantenuto con la stretta di mano iniziale anche se di rispetto sin dai secondi successivi e per tutto il match ce n’è stato davvero poco. La partenza è stata favorevole a Castagnoli, subito molto aggressivo consapevole delle capacità die dei suoi mind games. Lo ...

