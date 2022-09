Addio sconvolgente in Chicago Med 8 | il ritorno di Yaya DaCosta basterà a risolvere tutto?

(Di giovedì 22 settembre 2022) Unsconvolge i fan diMed 8 che oggi hanno tante critiche da fare agli sceneggiatori, ildi un personaggio importante potrà spazzare via questo malcontento? Il medical drama ha preso il via proprio ieri sera negli Usa con unche non era stato annunciato e che nessuno si aspettava, ma di chi stiamo parlando? Guy Lockard, alias il dottor Dylan Scott, è uscito dal dramma della NBC nella première dell’ottava stagione. Secondo quanto ha appreso TVLine sembra che l’attore, che si è unito alla serie nell’apertura della scorsa stagione, abbia deciso di lasciare l’ospedale dopo la morte di Milena convinto che non possa più sfuggire al suo passato se fosse rimasto nella Windy City. Il produttore esecutivo Andrew Schneider ha riferito a TVLine: “Era un ex ...

Lollobast : @EugenioMantova @repubblica Si, ma da come danno la notizia sembrerebbe una maggioranza sconvolgente quella che vuo… - i69VHLT : @i89taylvr TWJWIAYAYAYA come se fosse una cosa sconvolgente aiuto super irrispettosa una scena di passione che molt… -

Lanostratv

... noto deejay e tatuatore, che ha pubblicato un post su Instagram con un messaggio d'per ... Una notiziaper i tantissimi fan di Uomini e donne che, in questi anni, avevano continuato a ...'Non c'era veramente niente in quel posto, oltre alle emittenti televisive e alla scuola' ha precisato ancora una volta la madre, con Eleonora Daniele (che ieri ha parlato di un commovente) la ... Eleonora Daniele, annuncio sconvolgente a Storie Italiane: “Scoperte cose…” Roger Federer ha parlato in conferenza stampa delle sue sensazioni in vista del suo ultimo match in doppio di Laver Cup ...Storie Italiane, aggiornamenti sul caso Alessandro Venturelli: "Abbiamo scoperto un sacco di cose" Ampio spazio alla scomparsa di Alessandro Venturelli, ...