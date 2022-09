Addio all’architetto Mao Benedetti Fondò la prima video-rivista per la promozione del territorio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’architetto Giuseppe (detto Mao), che ha operato per la valorizzazione dei luoghi e dell’esperienza delle testimonianze culturali, restaurando chiese e monumenti, è Morto la mattina del 20 settembre, dopo una lunga malattia, a Roma all’età di 70 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla moglie Sveva Di Martino e dal figlio Jacopo. I funerali avranno luogo domani, venerdì 23 settembre, alle ore 11 presso la chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici a Roma. Nato a Roma nel 1952, dopo gli studi universitari nella capitale Bendetti si forma all’attività professionale con Ludovico Quaroni e Giancarlo De Carlo. Già fellow dell’Ilaud (International Laboratory of Architecture and Urban Design), dell’Iccrom (International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property), ricercatore e quindi professore presso ...