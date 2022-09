Aborto, il gioco di Giorgia Meloni che colpisce al cuore il senso della legge 194 (Di giovedì 22 settembre 2022) Ha ragione Maddalena Oliva che in un suo bel pezzo ha spiegato il gioco di Giorgia Meloni sull’Aborto. La leader di Fratelli d’Italia insiste a dire “io nun vojo cambia la legge, come ve lo devo dì?”: cioè lei non dice nulla di dirompente, si ‘limita’ ad accusare gli altri di voler far abortire ogni donna finanche al nono mese! Ridicolizza e fa la caricatura dei sostenitori di una legge innovativa come poche, potentissima perché mette al centro la famosa “autodeterminazione” della donna: che significa? Che nel testo di quella norma non si parla in effetti di diritto all’Aborto ma di qualcosa di più, se possibile, appunto di autodeterminazione, un concetto che venne scelto dai legislatori per evitare di scivolare verso il piano perverso del diritto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Ha ragione Maddalena Oliva che in un suo bel pezzo ha spiegato ildisull’. La leader di Fratelli d’Italia insiste a dire “io nun vojo cambia la, come ve lo devo dì?”: cioè lei non dice nulla di dirompente, si ‘limita’ ad accusare gli altri di voler far abortire ogni donna finanche al nono mese! Ridicolizza e fa la caricatura dei sostenitori di unainnovativa come poche, potentissima perché mette al centro la famosa “autodeterminazione”donna: che significa? Che nel testo di quella norma non si parla in effetti di diritto all’ma di qualcosa di più, se possibile, appunto di autodeterminazione, un concetto che venne scelto dai legislatori per evitare di scivolare verso il piano perverso del diritto del ...

ilfattoblog : Aborto, il gioco di Giorgia Meloni che colpisce al cuore il senso della legge 194 - stefanialimiti : RT @ilfattoblog: #ABORTO 'La destra e #GiorgiaMeloni vogliono frantumare l'autodeterminazione, stabilendo se e come la donna può abortire'… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #ABORTO 'La destra e #GiorgiaMeloni vogliono frantumare l'autodeterminazione, stabilendo se e come la donna può abortire'… - ilfattoblog : #ABORTO 'La destra e #GiorgiaMeloni vogliono frantumare l'autodeterminazione, stabilendo se e come la donna può ab… - GianboGianbo : L'aborto non è un gioco politico! -