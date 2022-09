A Salerno la nave scuola Palinuro | parla il comandante Mario Esposito – VIDEO

radioalfa : Nave scuola Palinuro a Salerno, l'intervista in diretta con il comandante Mario Esposito - settvvallo : Al porto di Salerno attracca la nave scuola Palinuro GALLERIA - pazzoperilmare : Fino al 23 settembre la nave Scuola Palinuro effettuerà una sosta nel porto di #Salerno La nave sarà aperta alle… - reportdifesa : RT @reportdifesa: SALERNO. Dal 21 al 23 settembre la Nave Scuola Palinuro effettuerà una sosta nel porto di Salerno in concomitanza ai fest… - cilentonotizie : La Nave Palinuro in sosta al Porto di Salerno -

Ascoltascuola Palinuro aIl file audio ( podcast ) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email . Per .... Continua la stagione delle crociere adove in queste ore è approdata nuovamente la Costa Toscana. La nuovadella flotta di Costa Crociere, è tornata in città, portando migliaia di turisti. La grande imbarcazione, lunga 337 ...StampaÈ arrivata la signora del mare. Ha fatto il suo ingresso in mattinata nel porto di Salerno la Nave Palinuro. La “Goletta” della Marina Militare resterà in città fino al 23 settembre, in concomit ...Spettacoli-Eventi: Dal 21 al 23 settembre la nave Scuola Palinuro effettuerà una sosta nel porto di Salerno in concomitanza ai festeggiamenti di San ..