A Pioli il premio Nereo Rocco: 'Il Milan è casa, abbiamo ancora tanto da fare' (Di giovedì 22 settembre 2022) Per Stefano Pioli è di nuovo tempo di riconoscimenti: il tecnico rossonero ha ritirato a Coverciano, casa della Nazionale, il premio Nereo Rocco, 321 panchine rossonere e una varietà di titoli ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 settembre 2022) Per Stefanoè di nuovo tempo di riconoscimenti: il tecnico rossonero ha ritirato a Coverciano,della Nazionale, il, 321 panchine rossonere e una varietà di titoli ...

ForzaMilans1899 : RT @86_longo: Premio per Stefano Pioli @cmdotcom @mattia_sorbetti - PassioneMilan3 : ?? PHOTOGALLERY - Stefano Pioli conquista il premio 'Nereo Rocco per lo sport' #ACMilan #Milan #SempreMilan #SerieA… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, #Pioli riceve il Premio Nereo Rocco: 'Col #Napoli raggiunto un alto livello, ma la sconfitta insegna che possiamo e d… - MilanLiveIT : #Pioli ha ricevuto il “Premio Nereo Rocco per lo Sport” A margine della premiazione: “Al Milan mi sento a casa, e… - sportli26181512 : A Pioli il premio Nereo Rocco: 'Il Milan è casa, abbiamo ancora tanto da fare': A Pioli il premio Nereo Rocco: 'Il… -