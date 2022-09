A Cerveteri arrivano le Giornate europee del patrimonio

(Di giovedì 22 settembre 2022)– In occasione delledel, la più grande manifestazione culturale d’Europa, i nostri luoghi della cultura riserveranno alcune sorprese con eventi e aperture straordinarie. Sabato 24 Settembre Apertura straordinaria serale del Museo Nazionale Cerite dalle ore 20.00 alle ore 23.00 con biglietto di ingresso al costo di 1€. Sono previste due visite guidate gratuite organizzate da Artemide Guide: una alle 20.30 e l’altra alle 21.30. Per informazioni e per prenotare la visita guidata: Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro oppure tel. 0699552637. Domenica 25 Settembre “Gli Etruschi si svelano” visita guidata allo scavo archeologico in corso a Monte Abatone, appuntamento ore 11:00 parcheggio del Granarone (posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. ...

