Zelensky | telefonata con Ceferin | cosa si sono detti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 settembre 2022)tra il presidente ucraino e: lo ha riportato la Federcalcio ucraina sul proprio sito ufficiale «Il Presidenteha ringraziato il Presidente UEFA per il supporto agli atleti e per la sua ferma posizione intransigente (espressa tramite lo spostamento della finale di Champions da San Pietroburgo e la chiusura dei rapporti con lo sponsor Gazprom, ndr), nonché per il suo aiuto nel permettere che la Premier League ucraina ripartisse”. Volodymyr, al termine della, ha inviato una lettera in cui ha espresso solidarietà al presidente UEFA per la sua opposizione alla SuperLega europea. ‘In questo contesto, mi auguro che i sentimenti come quelli che stanno dietro la cosiddetta Superlega siano accantonati, perché l’essenza del calcio è anche speranza, ...