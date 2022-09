Zelensky: “Il mondo non consentirà a Putin di usare l’atomica. La mobilitazione? C’era già da un mese, i cadetti vengono qui a morire” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Putin vorrebbe che l’Ucraina annegasse nel sangue, ma anche nel sangue dei suoi stessi soldati“. Così il presidente della Repubblica ucraina Volodymyr Zelensky ha commentato, in un’intervista al giornale tedesco Bild, il discorso con cui Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale dei cittadini russi per l’offensiva in Donbass. Zelensky dice di non credere che il presidente russo farà davvero ricorso alle armi nucleari, come è sembrato minacciare: “Non credo che il mondo gli consentirà di impiegarle“. Tuttavia, specifica, “non possiamo leggere nella testa di questa gente. Ci sono dei rischi. Domani Putin può dire: vogliamo oltre all’Ucraina anche una parte della Polonia, altrimenti useremo le armi nucleari. Non possiamo stare a questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “vorrebbe che l’Ucraina annegasse nel sangue, ma anche nel sangue dei suoi stessi soldati“. Così il presidente della Repubblica ucraina Volodymyrha commentato, in un’intervista al giornale tedesco Bild, il discorso con cui Vladimirha annunciato laparziale dei cittadini russi per l’offensiva in Donbass.dice di non credere che il presidente russo farà davvero ricorso alle armi nucleari, come è sembrato minacciare: “Non credo che ilglidi impiegarle“. Tuttavia, specifica, “non possiamo leggere nella testa di questa gente. Ci sono dei rischi. Domanipuò dire: vogliamo oltre all’Ucraina anche una parte della Polonia, altrimenti useremo le armi nucleari. Non possiamo stare a questi ...

