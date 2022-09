WWE: Solo Sikoa rende vacante l’NXT North American Championship, annunciato un Ladder Match per Halloween Havoc (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultimo episodio di NXT si è aperto con una vera e propria breaking news, il segmento iniziale è stato il confronto verbale tra Solo Sikoa, Carmelo Hayes e Shawn Micheals che si è tenuto nell’ufficio di HBK. Micheals ha fatto notare che Sikoa non doveva partecipare al Match con in palio il North American Championship di settimana scorsa, il membro della Bloodline non era presente nella lista di Wrestler che dovevano essere votati dai fan per sfidare Carmelo Hayes. Per questo motivo il dirigente di NXT ha dovuto prendere una decisione drastica. Titolo vacante, Sikoa si concentrerà sul main roster. annunciato un Ladder Match per decretare il nuovo campione ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultimo episodio di NXT si è aperto con una vera e propria breaking news, il segmento iniziale è stato il confronto verbale tra, Carmelo Hayes e Shawn Micheals che si è tenuto nell’ufficio di HBK. Micheals ha fatto notare chenon doveva partecipare alcon in palio ildi settimana scorsa, il membro della Bloodline non era presente nella lista di Wrestler che dovevano essere votati dai fan per sfidare Carmelo Hayes. Per questo motivo il dirigente di NXT ha dovuto pre una decisione drastica. Titolosi concentrerà sul main roster.unper decretare il nuovo campione ...

DeanthonyStuart : @WWE @ShawnMichaels @WWESoloSikoa @Carmelo_WWE No no no no no no ?? Solo Sikoa Don't Do it - fabio5714 : RT @WWEItalia: La rivalità fra @SuperKingofBros e @WWERollins ha bisogno di regole estreme. La resa dei conti avverrà nel Fight Pit! Qui la… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: La rivalità fra @SuperKingofBros e @WWERollins ha bisogno di regole estreme. La resa dei conti avverrà nel Fight Pit! Qui la… - WWEItalia : La rivalità fra @SuperKingofBros e @WWERollins ha bisogno di regole estreme. La resa dei conti avverrà nel Fight Pi… - Tiffany91120742 : RT @WWEItalia: .@BDavenportWWE e le campionesse @WWE_MandyRose e @satomurameiko competeranno in un Title Unification Triple Threat Match! S… -