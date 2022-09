WWE: JD McDonagh è il nuovo #1 contender, ma anche Ilja Dragunov mette gli occhi sul titolo NXT (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il secondo regno di campione NXT di Bron Breakker prosegue a vele spiegate, il figlio di Rick Steiner è campione da quasi sei mesi e sulla sua strada ha trovato avversari forti e temibili, tutti sconfitti con grandi prove sul ring. Gli ultimi due in ordine cronologico a metterlo in difficoltà sono stati JD McDonagh e Tyler Bate, entrambi provenienti da NXT UK. Proprio loro si sono affrontati stanotte nel main event di NXT per determinare il prossimo sfidante al titolo. La seconda sarà la volta buona? È stato un incontro molto duro tra due atleti che si conoscono bene sin dai tempi della Over The Top Wrestling. Ad ogni offensiva di uno era subito pronta la risposta dell’altro, il tutto sotto lo sguardo attento di Bron Breakker, che non dà nulla per scontato pur avendo già sconfitto entrambi. Col passare dei minuti la qualità ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il secondo regno di campione NXT di Bron Breakker prosegue a vele spiegate, il figlio di Rick Steiner è campione da quasi sei mesi e sulla sua strada ha trovato avversari forti e temibili, tutti sconfitti con grandi prove sul ring. Gli ultimi due in ordine cronologico arlo in difficoltà sono stati JDe Tyler Bate, entrambi provenienti da NXT UK. Proprio loro si sono affrontati stanotte nel main event di NXT per determinare il prossimo sfidante al. La seconda sarà la volta buona? È stato un incontro molto duro tra due atleti che si conoscono bene sin dai tempi della Over The Top Wrestling. Ad ogni offensiva di uno era subito pronta la risposta dell’altro, il tutto sotto lo sguardo attento di Bron Breakker, che non dà nulla per scontato pur avendo già sconfitto entrambi. Col passare dei minuti la qualità ...

Zona_Wrestling : WWE: JD McDonagh è il nuovo #1 contender, ma anche Ilja Dragunov mette gli occhi sul titolo NXT… - WWENXTSMACKDOWN : RT @WWEItalia: .@jd_mcdonagh ha il mirino puntato sull'NXT Title, ma di mezzo c'è Tyler Bate. Questa notte non perderti il loro scontro! ??… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: .@jd_mcdonagh ha il mirino puntato sull'NXT Title, ma di mezzo c'è Tyler Bate. Questa notte non perderti il loro scontro! ??… - WWEItalia : .@jd_mcdonagh ha il mirino puntato sull'NXT Title, ma di mezzo c'è Tyler Bate. Questa notte non perderti il loro sc… -