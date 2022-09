WWE | Arriva da NXT UK il secondo partecipante al ladder match di Halloween Havoc per il NA Title

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Come vi abbiamo riportato in una news precedente, stanotte Solo Sikoa ha dovuto rinunciare al North American Championship e tra sei settimane adci sarà unper assegnare il titolo vacante. In queste settimane si svolgeranno deidi qualificazione per determinare i wrestler che si uniranno all’ex campione Carmelo Hayes in questoe già stanotte è andato in scena il primodi qualificazione. Chi la fa l’aspetti Ad affrontarsi nel primodi qualificazione sono stati Grayson Waller e Oro Mensah, conosciuto come Oliver Carter ad NXT UK e al debutto assoluto ad NXT. L’atleta svizzero di origini ghanesi ha faticato i primi minuti dell’incontro pagando lo scotto dell’emozione per il debutto, ma poi ...

