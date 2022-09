padovesi58a : Wsj,Investindustrial punta a 52% Eataly valutato 200 mln - News24_it : Wsj,Investindustrial punta a 52% Eataly valutato 200 mln - iconanews : Wsj,Investindustrial punta a 52% Eataly valutato 200 mln - fisco24_info : Wsj,Investindustrial punta a 52% Eataly valutato 200 mln: Le trattative in corso, fondi per nuovi negozi e formati -

Agenzia ANSA

Investindustrial è trattative per rilevare il 52% di Eataly Spa valutato 200 milioni di euro. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Eataly potrebbe usare i fondi per nuovi negozi e formati. The European private-equity firm aims to help the Italian-marketplace chain continue to expand globally, according to people familiar with the matter.