Wout Van Aert ha rinnovato il contratto con la Jumbo Visma (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un matrimonio così bello è giusto che prosegua ancora. fino al 2026. Nonostante non fosse in scadenza, il fenomeno belga ha messo un bel sigillo nel rapporto con la formazione neerlandese che lo ha accolto quattro anni fa. LEGGI ANCHE: Education First, arriva il rinnovo di Rigoberto Uran Il vincitore della Milano-Sanremo 2020 ha spiegato di sentirsi in famiglia nel suo team, di aver ancora molto da realizzare e di come la trattativa che ha portato la firma di questo nuovo accordo sia stata molto rapida. SI è detto inoltre stupito ma felice di questo rinegoziato. L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

