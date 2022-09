Women’s Champions League 2022/2023: Bartoli e Haavi ribaltano Sparta Praga, vince la Roma (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Roma trova un’importantissima vittoria nell’andata dell’ultimo turno di qualificazione della Women’s Champions League 2022/2023. Le giallorosse di Spugna, infatti, ribaltano lo Sparta Praga grazie alle reti di Bartoli e Haavi negli ultimi tredici minuti: finisce 1-2, un risultato che mette le capitoline in posizione di vantaggio in vista del ritorno di settimana prossima. Un successo tanto più importante perché arrivato al termine di una partita non giocata in maniera brillante dalla Roma, ma risolta grazie agli innesti decisivi nella ripresa. LA PARTITA – Comincia bene lo Sparta Praga, mentre la Roma fatica a trovare trame ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Latrova un’importantissima vittoria nell’andata dell’ultimo turno di qualificazione della. Le giallorosse di Spugna, infatti,lograzie alle reti dinegli ultimi tredici minuti: finisce 1-2, un risultato che mette le capitoline in posizione di vantaggio in vista del ritorno di settimana prossima. Un successo tanto più importante perché arrivato al termine di una partita non giocata in maniera brillante dalla, ma risolta grazie agli innesti decisivi nella ripresa. LA PARTITA – Comincia bene lo, mentre lafatica a trovare trame ...

UEFAcom_it : ?? UEFA Women's Champions League ? Vittoria in rimonta per la #Roma nell'andata del secondo turno di qualificazione… - ASRomaFemminile : ?? Abbiamo conquistato l’accesso ai preliminari di Champions League, superando il Round 1 con le vittorie sul Glasgo… - leosantacrux : RT @UEFAcom_it: ?? UEFA Women's Champions League ? Vittoria in rimonta per la #Roma nell'andata del secondo turno di qualificazione #UWCL… - ValeRossignoli : RT @UEFAcom_it: ?? UEFA Women's Champions League ? Vittoria in rimonta per la #Roma nell'andata del secondo turno di qualificazione #UWCL… - JBluetrix : RT @UEFAcom_it: ?? UEFA Women's Champions League ? Vittoria in rimonta per la #Roma nell'andata del secondo turno di qualificazione #UWCL… -

Brevi del 21 settembre ...offrirà la visione in live streaming e on demand di almeno due partite della FA Women's Super League e diversi match della Women's FA Cup gratuitamente sul canale YouTube della UEFA Women's Champions ... Andata turno 2 Women's Champions League: pareggiano Arsenal e Juve, vincono Bayern e Benfica Contenuti top media L'Arsenal affronta l'Ajax all'andata Corpo articolo Il turno 2 di UEFA Women's Champions League è iniziato martedì con le prime quattro gare di andata e prosegue mercoledì con ... UEFA.com ...offrirà la visione in live streaming e on demand di almeno due partite della FASuper League e diversi match dellaFA Cup gratuitamente sul canale YouTube della UEFA...Contenuti top media L'Arsenal affronta l'Ajax all'andata Corpo articolo Il turno 2 di UEFALeague è iniziato martedì con le prime quattro gare di andata e prosegue mercoledì con ... Andata turno 2 Women's Champions League: pareggiano Arsenal e Juve, vincono Bayern e Benfica