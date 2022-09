Wolfboy e la fabbrica del tutto 2 | il trailer della serie animata | in uscita il 30 settembre

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ecco ilseconda stagione die ladel, laprodotta da Hitrecord di Joseph Gordon-Levitt inil 302022. Apple TV+ ha appena pubblicato ilufficialeseconda stagione die ladel, ladi successo inil 30. Lo show è prodotto da Hitrecord di Joseph Gordon-Levitt, il quale è accreditato anche come doppiatore per il ruolo del Professor Luxcraft. La seconda stagione dello show ci mostra, doppiato da Kassian Akhtar, in un nuovo regno ...

