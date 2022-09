Whitney Houston, “The Voice” torna ad incantarci nel nuovo biopic: trailer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Whitney Houston risplende nuovamente sul grande schermo grazie al biopic Whitney: Una voce diventata leggenda. Iconica e indimenticata, The Voice è interpretata da Naomi Ackie, di cui abbiamo avuto un primo assaggio nel trailer ufficiale, diffuso di recente. Se è riconosciuta a livello unanime come The Voice – un soprannome datole da Oprah Winfrey – un motivo ci dovrà pur essere. Perché oltre all’estensione, alla potenza e all’intensità della voce, Whitney Houston sentiva il peso specifico di ciò che cantava. Un peso divenuto sempre più insostenibile a lungo andare che, se da un lato le ha regalato la fama eterna, dall’altro l’ha consunta fino alla tragica fine. Ma l’artista continua a vivere nei ricordi che ha lasciato in ciascuno di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 settembre 2022)risplende nuovamente sul grande schermo grazie al: Una voce diventata leggenda. Iconica e indimenticata, Theè interpretata da Naomi Ackie, di cui abbiamo avuto un primo assaggio nelufficiale, diffuso di recente. Se è riconosciuta a livello unanime come The– un soprannome datole da Oprah Winfrey – un motivo ci dovrà pur essere. Perché oltre all’estensione, alla potenza e all’intensità della voce,sentiva il peso specifico di ciò che cantava. Un peso divenuto sempre più insostenibile a lungo andare che, se da un lato le ha regalato la fama eterna, dall’altro l’ha consunta fino alla tragica fine. Ma l’artista continua a vivere nei ricordi che ha lasciato in ciascuno di ...

