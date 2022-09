WhatsApp Desktop | novità per stare sempre al passo con i tempi | ecco cos’è e come si usa

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Anche oggi vi dobbiamo raccontare di unariguardante, chevi ricordiamo spesso e volentieri, è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo., 20/9/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio,si legge su Hdblog.it citando WABetaInfo, l’aggiornamento riguarda la versionedi, ovvero, quella per il computer. Talefa riferimento ai sondaggi, e più precisamente alla possibilità di ordinare e riordinare le diverse risposte di un quesito. I ragazziattenti di WABetaInfo hanno scovato questa nuova analizzando il codice delle ultime versioni Beta di, e non è da escludere che il tutto venga rilasciato nel giro di breve tempo. Gli sviluppatori ...

Bel_Zeboo : @PazzoperPazzo io non ho segreti, potete parlare di fregna quanto vi pare, ho whatsapp desktop - 83napolano : RT @CeotechI: WhatsApp testa i sondaggi di gruppo nella versione desktop #App #Comunicazione #Linux #macOS #Messaggi #Messaggistica #Notizi… - PieraGiordano10 : RT @lorepregliasco: Speriamo che il nuovo WhatsApp Desktop venga migliorato presto... - CF22092013 : RT @CeotechI: WhatsApp testa i sondaggi di gruppo nella versione desktop #App #Comunicazione #Linux #macOS #Messaggi #Messaggistica #Notizi… - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp testa i sondaggi di gruppo nella versione desktop #App #Comunicazione #Linux #macOS #Messaggi #Messaggistica #Notizi… -

CorCom

..., tramite una nuova sessione di reverse engineering hanno fatto un'importante scoperta, ricavando come una funzione, avvistata in sviluppo a inizio Luglio all'interno di una beta per, ...Inoltre, è possibile usare più istanze diWeb ma anche dei clientper Windows e macOS senza che lo smartphone principale sia acceso o collegato alla rete Internet. Provate a ... WhatsApp su pc: cos'è, come si scarica e perché è più comodo WhatsApp e Salesforce rafforzano la partnership strategica, ecco tutti i dettagli relativi alla nuova collaborazione ...Con una funzionalità, presente in una Beta, che si aggiungerebbe a quelle già disponibili nella 'Galleria'. Ecco come ...