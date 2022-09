Wanna: come è stato rintracciato il mago Do Nascimento? Risponde il creatore della docuserie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alessandro Garramone, il creatore di Wanna, ha parlato di quanto è stato difficile trovare il mago Do Nascimento, famigerato collaboratore della televenditrice Wanna Marchi. come è stato trovato il mago Do Nascimento? Il misterioso ragazzo di Rio de Janeiro che vendeva sali e amuleti insieme a Wanna Marchi e a sua figlia è stato rintracciato con non poche difficoltà secondo quanto rivelato da Alessandro Garramone, il creatore della docuserie Netflix intitolata semplicemente Wanna. Secondo quanto riportato da Bad Taste, Garramone avrebbe rilasciato la seguente dichiarazione in risposta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alessandro Garramone, ildi, ha parlato di quanto èdifficile trovare ilDo, famigerato collaboratoretelevenditriceMarchi.trovato ilDo? Il misterioso ragazzo di Rio de Janeiro che vendeva sali e amuleti insieme aMarchi e a sua figlia ècon non poche difficoltà secondo quanto rivelato da Alessandro Garramone, ilNetflix intitolata semplicemente. Secondo quanto riportato da Bad Taste, Garramone avrebbe rilasciato la seguente dichiarazione in risposta ...

RoseDawsonMiss : Io onestamente proprio non riesco ad avercela con #Wanna. Mi è simpatica, mi fa sorridere e non sarei mai caduta co… - xhivstory : appena incappata in questo reperto di me durante il pomeridiano santo di iris/I wanna dance with somebody e tra sil… - pierodifede : @la_bongia Perché è una Wanna Marchi sotto copertura. Vende illusioni, minchiate, suggestioni. Gli scemi gli ignora… - sailorlagna : Voglio invecchiare sorseggiando dell’acqua in un blazer bianco insultando il mio defunto marito come Wanna Marchi (… - squidina92 : #wanna mi ricordo che fin da quando ho iniziato a studiare astrologia, avevo 12 anni, vedevo Stefania Nobile e pens… -