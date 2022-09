Wanda Nara | il mini top è attillato e super scollato | l’occhio dei fan cade lì

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sguardo ammaliante e corpo da paura, con un look pazzescomette in mostra forme spettacolari e infuoca non poco il web, è uno schianto Sempre più seducente e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

zazoomblog : Wanda Nara il vestito si apre all’improvviso: inevitabile guardare lì - #Wanda #vestito #all’improvviso: - Marcolinho5 : RT @dea_channel: ultimamente Wanda Nara sceglie outfit stile supereroi della marvel ????????????? - BELLISSIMO89ITA : RT @dea_channel: ultimamente Wanda Nara sceglie outfit stile supereroi della marvel ????????????? - Mirko799 : RT @dea_channel: ultimamente Wanda Nara sceglie outfit stile supereroi della marvel ????????????? - giangi79 : RT @dea_channel: ultimamente Wanda Nara sceglie outfit stile supereroi della marvel ????????????? -

Corriere dello Sport

Ecco l'ultimo outfit scelto daper la trasmissione argentina \''Quién es la ...Mostra il suo nuovo vestito sui social e in fan restano a bocca aperta: ecco il video pubblicato dalla compagna di Mauro ... Icardi e Wanda Nara, quanto spendono ogni mese: cifra pazzesca! Sguardo ammaliante e corpo da paura, con un look pazzesco Wanda Nara mette in mostra forme spettacolari e infuoca non poco il web, è uno schianto.Showgirl di una bellezza più unica che rara; Wanda Nara sa esattamente come mandare fuori di testa tutti i suoi fan. Impossibile resistere.