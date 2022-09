“Voti repubblicano” | e ammazza un ragazzino investendolo | Usa | in manette 41enne “democratico”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set — Morire a 18 anni per una disputa di natura politica con un elettore, che decide di arrotarti con l’auto perché sei un «estremista», e in quanto tale la tua vita non è degna di essere vissuta: è accaduto domenica scorsa in North Dakota dove un uomo è accusato di averto un adolescente,intenzionalmente con la propria automobile, a causa delle convinzioni politiche della vittima. Elettore dem18enneShannon Brandt, 41 anni, è così finito inper l’omicidio del diciottenne Cayler Ellingson. Brandt ha investito l’adolescente con il proprio Suv mentre questi si trovava a stazionare in un vicolo, ha riferito Kvrr–Tv. È accusato di omicidio stradale e di aver abbandonato la scena di un ...