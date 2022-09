(Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - “Il progetto che stiamo portando avantiexa Ostiense mira a creare un grande distretto di innovazione tecnologica sulla transizione aperto a soggetti pubblici, corporate, PMI, università, startup. Siamo felici di ospitare per il terzo anno consecutivo Maker Faire Rome. La Camera di Commercio di Roma ha dimostrato veramente come l'istituzione pubblica possa giocare un ruolo strategico, di aggregatore'ecosistema”. Parola di Mattia, responsabile Joule, Scuola di Eni per l'impresa, intervenuto alla presentazionea decima edizionea Maker Faire Rome, in programma dal 7 al 9 ottobre a Roma'exa Ostiense. Iniziativa organizzata da ...

AGI - Agenzia Italia

'area dell'ex Gazometro, ha detto sempre, 'stiamo portando avanti un importante progetto di riqualificazione urbana'. In questo quadrante di Roma 'può nascere veramente un polo della ...Seguendo la formula già collaudata a, Gavi e Arquata Scrivia, l'evento di sabato 17 ...e a Google Maps per fornire i dati sulla distanza tra la posizione del turista e i luoghi inseriti'... Voltaggio: "Nell'area dell'ex Gazometro un polo al servizio del futuro" Il responsabile di Joule, la scuola di Eni per l'impresa, alla presentazione della decima edizione della Maker Faire Rome: le startup sono “aziende particolari che nascono con l’obiettivo di cambiare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...