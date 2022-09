Volley, Mondiali femminili 2022: tutti i telecronisti Rai e Sky (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutto pronto per i Mondiali femminili 2022 di Volley, in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia: ecco i telecronisti che commenteranno le partite. I diritti tv della rassegna iridata in Italia sono affidati a Rai e Sky, che trasmetteranno tutte le sfide delle azzurre, ma anche alcuni dei match più interessanti e le partite decisive per il titolo. Gli appassionati potranno seguire le gare in chiaro sui canali Rai con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico dell’ex giocatrice Giulia Pisani. Sky invece seguirà la rassegna iridata con diverse voci: Stefano Locatelli, Michele Gallerani e Roberto Prini in telecronaca, mentre al commento tecnico ci saranno le ex pallavoliste Rachele Sangiuliano, Eleonora Lo Bianco e Francesca Piccinini. CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutto pronto per idi, in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia: ecco iche commenteranno le partite. I diritti tv della rassegna iridata in Italia sono affidati a Rai e Sky, che trasmetteranno tutte le sfide delle azzurre, ma anche alcuni dei match più interessanti e le partite decisive per il titolo. Gli appassionati potranno seguire le gare in chiaro sui canali Rai con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico dell’ex giocatrice Giulia Pisani. Sky invece seguirà la rassegna iridata con diverse voci: Stefano Locatelli, Michele Gallerani e Roberto Prini in telecronaca, mentre al commento tecnico ci saranno le ex pallavoliste Rachele Sangiuliano, Eleonora Lo Bianco e Francesca Piccinini. CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E ...

ematr_86 : #Italvolley le partite del Mondiale femminile in diretta su #RaiSport - Eurosport_IT : L'Italia del volley si prepara per i Mondiali: responsabilità, voglia di dare il 100% e Chirichella assicura: 'Non… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Le Azzurre per imitare gli uomini: parte la caccia al Mondiale di volley #volley #mondiali #italia - sportmediaset : Le Azzurre per imitare gli uomini: parte la caccia al Mondiale di volley #volley #mondiali #italia - RaiNews : Gli incontri in calendario e le dirette, tutto quello che c'è da sapere per seguire i Mondiali di pallavolo femmini… -