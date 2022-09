Volley, Mondiali femminili 2022: la rassegna iridata in onda su Rai e Sky Sport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Archiviato l’oro conquistato dalla Nazionale maschile di De Giorgi, è ora di concentrarsi sulla squadra femminile di Volley, che sabato debutterà nei Mondiali 2022 di Olanda e Polonia. La competizione iridata andrà in onda sui canali RAI e SKY. Per quanto riguarda l’emittente pubblica, tutti i match delle azzurre saranno trasmessi in diretta su Rai 2. In aggiunta alle gare delle campionesse d’Europa la Rai trasmetterà altri 20 incontri su Rai Sport+HD, dei quali quattordici in diretta e sei in differita. Le telecronache delle gare dell’Italia saranno affidate a Marco Fantasia e Giulia Pisani, mentre Simona Rolandi curerà gli approfondimenti, le interviste live e i salotti. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV REGOLAMENTO I ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Archiviato l’oro conquistato dalla Nazionale maschile di De Giorgi, è ora di concentrarsi sulla squadra femminile di, che sabato debutterà neidi Olanda e Polonia. La competizioneandrà insui canali RAI e SKY. Per quanto riguarda l’emittente pubblica, tutti i match delle azzurre saranno trasmessi in diretta su Rai 2. In aggiunta alle gare delle campionesse d’Europa la Rai trasmetterà altri 20 incontri su Rai+HD, dei quali quattordici in diretta e sei in differita. Le telecronache delle gare dell’Italia saranno affidate a Marco Fantasia e Giulia Pisani, mentre Simona Rolandi curerà gli approfondimenti, le interviste live e i salotti. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV REGOLAMENTO I ...

sportface2016 : #Volley, #Mondiali2022: la rassegna iridata femminile in onda su #Rai e #SkySport - zazoomblog : Volley Mondiali femminili 2022: tutti i telecronisti Rai e Sky - #Volley #Mondiali #femminili #2022: - ematr_86 : #Italvolley le partite del Mondiale femminile in diretta su #RaiSport - Eurosport_IT : L'Italia del volley si prepara per i Mondiali: responsabilità, voglia di dare il 100% e Chirichella assicura: 'Non… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Le Azzurre per imitare gli uomini: parte la caccia al Mondiale di volley #volley #mondiali #italia -